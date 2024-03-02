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لبنان

"التقدميّ": هذا التصريح لجنبلاط غير صحيح إطلاقاً

Lebanon 24
02-03-2024 | 06:48
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أصدرت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بيانا قالت فيه: "يتم التداول مجدداً بصورة تزعم تصريحاً لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط حول انفجار مرفأ بيروت، وهو من نسج الخيال وغير صحيح إطلاقاً، وقد جرى نفيه سابقاً إذ لم يصدر أي حديث بهذا المعنى أو المضمون".
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