فنيش: المقاومة مستمرة في مساعدة أهل غزة ومواجهة العدوّ الإسرائيلي

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أكد الوزير والنائب السابق محمد فنيش أن"المقاومة في مساعدتها لأهل غزة ومواجهتها للعدو الإسرائيلي وفي استهدافها لمواقعه العسكرية وتجهيزاته تؤدي دورين معًا، الأول إنساني مرتبط بإيمانها، والآخر هو الدور الوطني المرتبط بمعرفتها والتهديدات التي يشنها العدو الصهيوني".كلام فنيش جاء خلال الإحتفال التكريميّ الذي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة أنصار لمناسبة الذكرى السنوية للشهيد علي فياض "علاء البوسنة" بمشاركة شخصيات وفاعليات، عوائل الشهداء والأهالي.وقال: "إنّ أيّ تجاهل لهذه الحقائق هو تهديد لمستقبل الوطن، و انّ هناك تضحيات ودماء عزيزة تُقدّم وتُبذل من أجل مبادئ عُليا، فالشهادة هي الفوز العظيم".ولفت الى أن "المقاومة في لبنان تواجه العدوان ومستمرة، ومن يريد إيقاف التصعيد عليه أن ينظر الى ما يحصل في فلسطين وإلى أن يثابر في إيقاف جرائم القتل قبل أن يتحدّث عن نواياه وحرصه على التهدئة"، مشيرا الى أنه "لا يمكن الإستغفال عن موضوع جرائم العدو كما أننا لا يمكننا تجاهل الحقائق، والمقاومة تفرض عليه قواعد الإشتباك ولا يستطيع أن يتجاوز حدوده".وأردف: "إخواننا في الوطن عليهم النظر الى هذه المسألة والى المقاومة وليس البحث عن كيفية إضعافها، فالمئات يُقتلون في غزة للبحث عن الطعام وأقصى ما يمكن أن يصدر عن صناع السياسة الإستكبارية هو الدعوة الى تلافي ضرر المدنيين، و العدو الصهيوني ينطلق من منطلق الإستكبار والتوسع الذي يلقى الدعم من أميركا، فالضمانة الوحيدة هي البقاء أقوياء والإستمرار في نصرة المجاهدين".وختم: "المقاومة لم تظهر إلّا البعض من قدراتها والرد يأتي بما يتناسب، فهي لن تهزم ومستمرة".