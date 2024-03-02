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لبنان

أبي رميا ناقش والبيسري ملف النزوح السوري وسبل معالجته

Lebanon 24
02-03-2024 | 06:59
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أطلع النائب سيمون ابي رميا المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري على نتائج جولته الاوروبية والوفد النيابي ولقاءاته مع المفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبي حول موضوع النزوح السوري. واطّلع ابي رميا من البيسري على خارطة الطريق التي وضعها الامن العام لمعالجة ملف النزوح، كما على المشاورات بين الامن العام والUNHCR بخصوص موضوع النازحين وتسلّم لبنان للداتا مؤخراً.
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واتفق ابي رميا والبيسري على التنسيق الدائم خصوصًا في حال تطلب الملف اقتراحات لقوانين جديدة. وأشار ابي رميا الى انه "لحل ملف النزوح وانهاء الوضع الشاذ بتحول النزوح الى نزوح اقتصادي، ثلاث مرجعيات معنية بالملف: الدولة اللبنانية لناحية تنفيذ القوانين والسلطات السورية لجهة التواصل معها لأجل عودة النازحين والمجتمع الدولي من خلال مراجعة الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية للنازحين والتي تساعد على بقائهم في البلدان المضيفة وخاصة لبنان".
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