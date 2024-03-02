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لبنان

قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" بحث مع قائمقام حاصبيا في أوضاع الجنوب

Lebanon 24
02-03-2024 | 07:03
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استقبل قائمقام حاصبيا رواد سلوم في مكتبه في سرايا حاصبيا، قائد القطاع الشرقي في قوات الطوارئ الدولية العاملة في  جنوب لبنان العميد الركن بابلو غوميث ليرا يرافقه وفد أمني لبناني، إضافة إلى مسؤول وحدة التعاون المدني العسكري في "اليونيفيل" النقيب خوان أنطونيو مونيوث باريديس في زيارة تعارفية لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة  كقائد للقطاع الشرقي في جنوب لبنان.
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 وتم عرض الأوضاع الأمنية المستجدة في القضاء والقصف العشوائي الذي تتعرض له قرى وبلدات القضاء، و التهجير القسري الذي يتعرض سكان البلدات الحدودية.  

كما تم البحث في مشاريع الخدمات الإنمائية التي تنوي "اليونيفيل" القيام بها في القرى والبلدات التابعة لنطاق عملها لا سيما لجهة تأمين صمود الأهالي في الظروف الاستثنائية الراهنة وتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين من المناطق الحدودية.

و أعرب  الجنرال غوميث ليرا عن تعاطفه مع المواطنين الجنوبيين، مبديا أسفه لاستمرار العمليات العسكرية في الجنوب وتوسع رقعتها، آملا التوصل لوقف إطلاق النار  قبل حلول شهر رمضان المبارك.

كما شكر للقائمقام سلوم حسن التعاون والإيجابية في التعاطي من قبله مع كل من الكتيبتين الإسبانية والهندية، مثمنا دوره الإيجابي في متابعة المشاريع التي تنفذها السلطات المحلية بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة

بدوره، شكر سلوم قائد القطاع الشرقي على زيارته متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في قيادة القطاع الشرقي، ومثنياً على "الدور الإنساني و الإنمائي والخدماتي الذي تقوم به الكتيبة  الإسبانية"، مؤكداً "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق التام بين كل من قيادة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في ما خص الملف الأمني المستجد على كامل الحدود الجنوبية".
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