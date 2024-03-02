19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المرتضى: غزة ستنتصر
Lebanon 24
02-03-2024
|
07:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتح وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المرتضى في المكتبة الوطنية في بيروت الملتقى الدائم لرؤساء اتحاد الكتاب العرب "فلسطين مقاومة الهوية والتاريخ" الذي جرى تنظيمه برعايته وبتعاون بين عدة جهات ثقافية واتحادات كتاب.
Advertisement
الافتتاح الذي جرى بحضور فعاليات وزارية ونيابية وثقافية واعلامية وسفير دولة فلسطين أشرف دبور والأمين العام لاتحاد الكتّاب العرب ورئيس اتحاد الكتّاب في مصر الدكتور علاء عبد الهادي، تخلله كلمات لكل من الأمين العام للأتحاد العام للادباء والكتاب العرب، الأمين العام للاتحاد العام العام للادباء والكتاب الفلسطينين،الملتقى الثقافي اللبناني ،اتحاد الكتاب اللبنانيين.
ومما جاء في كلمة الوزير المرتضى: "كانوا سيموتون. كانوا سيموتون بأيِّ حال. بالجوع أو بالبرد أو بويلات الدرب، أو بغُصصِ المدامع على فَقْد الأهل والأبناء. كلُّ ما فعلَه "جيشُ الدفاع الإسرائيلي" (هذه الكلمات الثلاثُ بين قوسين)، أنه، بالقتلِ غير الرحيم، أنقذَهم من جوعٍ مميت ومن بردٍ وويل. كانت حتفُهم بانتظارهم غدًا، تحت أنقاضِ مدرسةٍ، أو وسْطَ خرابِ شارع. فلما نزلَ عليهم، أراحَهم من بكائيات انتظارِهم غير الطويل. ألا يعلمُ شهداء دوار النابلسي وشارعِ الرشيد بالأمس، وسائرُ الشهداء الأبرياء في غزّة الذين ارتقَوا جماعاتٍ جماعات إلى رُتَبِ الحياةِ العُليا، أنَّ القصف لم يستهدفْهُم ليقتلَ فيهِم العمر، بل ليريحَهم من عذاباتِهم؟"
أضاف: "بهذه الصفاقة في التفكير والتعبير وقف قادة الاحتلال متبجحين بما فعلت أيديهم الحمراءُ وقلوبُهم السوداء، ومحتجّين بأن الموادَّ الغذائية تشكلُ خطرًا على أعمالِهم العسكرية العدوانية، لذلك لا يحقُّ لأهل غزّة أن يتجمعوا لينالوا بعضًا من فتاتٍ يسُدُّ رمقَهم، لئلا يتحولَ الرغيف في يد الواحدِ منهُم إلى قنبلة، ولئلا يصيرَ الماءُ طوفانًا جديدًا، كطوفان الأقصى الذي انفجر ولم يتوقَّفْ مسيلُه بعد. لكنَّ أغربَ ما في الأمر أن العالمَ الذي يزعُمُ نفسَه متحضّرًا، يجاريهم دائمًا في ما يذهبون إليه، ممالأةً منه لهم أو اشتراكًا معهم في الجرم، وفي أحسن الأحوالِ إنسانيةً يكتفي بشعارات التنديد الخجول التي لا قيمةَ لها، كأن الدمَ الفلسطينيَّ عبءٌ ينبغي التخفُّفُ منه".
وتابع: "ما حدَثَ بالأمس مشهدٌ متكرِّرٌ منذ دير ياسين، ألِفَتْه أجسادُ الأبرياء في فلسطين، واستشرى ملءَ الخريطةِ العربية، في مذبحةٍ مستمرةٍ يوميًّا، هنا وهناك، بأكثرَ من صورة ووسيلة، فلم يكدْ ينجو منها أحدٌ على امتداد يد الغدر الصهيوني. لكنَّ غزةَ ستنتصر، لأنَّ ناموسَ الحياة يأبى إلا أن يفرضَ إيقاعه الطبيعي، وكلُّ انتهاكٍ له مصيرُه إلى زوال، مثلما يجرف الطوفانُ ما يعترضُ هديرَه حين يفيض. نحنُ مدعوون لاستمرار إعلان النصر احتفالًا إثرَ احتفال، بالقلم والبندقية، وبالفكر الخلاّق الذي يقودُ إلى التطوّر. على هذا الرجاء أنتم هنا في بيروت، مدينة الحقّ والحريّة، وسوفَ ترون عمّـا قليلٍ في طرابلس وفي صور هذا المناخَ الوطنيَّ نفسَه، المؤمنَ بأن الحقَّ لا بدَّ عائدٌ لأهله".
وختم: "أهلاً بكم في بيروت وفي طرابلس وفي صور وفي كل مدينةٍ وقريةٍ من أرضِ لبنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"شخصٌ" يريد أن يكون نصرالله.. من هو؟
Lebanon 24
"شخصٌ" يريد أن يكون نصرالله.. من هو؟
13:29 | 2024-03-01
01/03/2024 01:29:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. وئام وهاب يكشف ما سيحدث!
Lebanon 24
عن الحرب في لبنان.. وئام وهاب يكشف ما سيحدث!
16:46 | 2024-03-01
01/03/2024 04:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيشهد مرفأ بيروت؟
Lebanon 24
ماذا سيشهد مرفأ بيروت؟
14:40 | 2024-03-01
01/03/2024 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُنخفضان سيضربان لبنان: استعدوا للأمطار الغزيرة والأب خنيصر يكشف طقس الأسبوع المقبل
Lebanon 24
مُنخفضان سيضربان لبنان: استعدوا للأمطار الغزيرة والأب خنيصر يكشف طقس الأسبوع المقبل
02:27 | 2024-03-02
02/03/2024 02:27:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية.. صورة رومانسية للممثلة اللبنانية مع زوجها الأردني في جدة
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية.. صورة رومانسية للممثلة اللبنانية مع زوجها الأردني في جدة
02:09 | 2024-03-02
02/03/2024 02:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:54 | 2024-03-02
غداً.. تدابير سير على الطريق البحريّة من سلعاتا باتجاه ميناء جبيل
10:37 | 2024-03-02
نشاط توعوي لقوى الأمن بشأن الجرائم المعلوماتيّة والسّلامة المروريّة
10:23 | 2024-03-02
"حزب الله" استهدف مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية
10:00 | 2024-03-02
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:45 | 2024-03-02
سلاح يملكه "حزب الله" يُقلق إسرائيل... ماذا قال موقع أميركيّ عنه؟
09:22 | 2024-03-02
إشكال وإطلاق نار في طرابلس
فيديو
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
02/03/2024 18:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
02/03/2024 18:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
02/03/2024 18:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24