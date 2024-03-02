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لبنان
لسكان هذه المنطقة... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
Lebanon 24
02-03-2024
|
07:48
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شددت لجنة الشفافية لبلدية صيدا في بيان على "التزام اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلووات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر شباط وهي 34286 ل.ل عن كل كيلووات ساعة على ان لا تقل ساعات التغذية عن 12 ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذية عن 17 ساعة يصبح السعر الكيلووات 41000 ل.ل. عن كل كيلووات ساعة تغذية المبنية على أساس سعر وسطي للدولار 89700 ل.ل. - للمشتركين بالعدادات يسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس 385000 ل.ل لقدرة 5 أمبير و 685000 ل.ل لقدرة 10 أمبير ويضاف 300000 ل.ل لكل 5 أمبير إضافي".
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وقالت: "بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 985000 ليرة وليس 2785000 ليرة".
وجددت "إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم و عنوان صاحب المولد و رقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعرالكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة والمجموع النهائي من دون أي إضافات أخرى مثل التباعد. وإلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية وتعميمه على المشتركين. إضافة إلى التزام تركيب واعتماد العدادات لكافة المشتركين".
ونبهت "في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي والخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة 3 أشهر قبل ذلك".
وأعلنت أنه "بناء لاتفاق لجنة الشفافية مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى الأخيرة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما ستبلغ اللجنة مضمون هذا البيان للنيابة العامة أيضاً".
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