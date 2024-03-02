بعد صراع مع المرض... وفاة رئيس بلديّة: خسارته تدمع القلوب

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نعت بلدية قانا رئيس بلديتها المحامي محمد جميل عطيه. وقالت في بيان:"هي الحياة تفقدنا عزيزا كل يوم، تخط في سفر الوجود آيات الرحيل، وتترك غصة في القلب ودمعة في الروح، بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، تنعى بلدية قانا رئيس بلديتها الحاج المحامي محمد جميل عطيه بعد صراع مع مرض عضال.واذ نعزي أنفسنا كما آل عطية وأهالي قانا بفقد رجل تفانى في عمله وحضوره، وإنّ خسارته تدمع القلوب، نتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير أن يلهمنا واياهم الصبر والسلوان ويسكن الراحل الفسيح من جناته".