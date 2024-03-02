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لبنان

بو حبيب: لبنان مستعدّ للتفاوض لانّ الخيار الآخر امامنا هو خطر إتساع رقعة الحرب

Lebanon 24
02-03-2024 | 08:42
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أنهى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب إجتماعاته في منتدى انطاليا الدبلوماسي بالمشاركة في حلقة حوارية حول التأسيس لسلام دائم في الشرق الاوسط مع كل من وزراء خارجية فلسطين رياض المالكي ونائب وزير خارجية البحرين الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة، والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، حيث أكد الوزير بو حبيب أن "وقف الغرب تزويد اسرائيل بالسلاح والذخيرة يوقف الحرب". كما اشار الى التهديدات اليومية الاسرائيلية بتدمير لبنان، في حين يسعى لبنان للاستقرار، داعيا الاسرائيليين الى "تجربة خيار مختلف عن الحرب المستمرة منذ اكثر من ٧٥ عاما".
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كذلك اشار الوزير بوحبيب الى ان "انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، واحترام الحدود الدولية، ووقف الخروقات اليومية يحقق الامن للجميع، وأن لبنان مستعد للتفاوض غير المباشر لان الخيار الآخر امامنا هو خطر إتساع رقعة الحرب لتصبح حربا اقليمية" .

كما أجرى الوزير بوحبيب لقاءات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة في اللوكسمبورغ كزافيي بيتيل، وزيرة خارجية رومانيا لومينيتا تيودورا اودوبيسكو، ووزراء خارجية أوروبيين من هنغاريا بيتر سيارتو، وصربيا ايفيكا داجيك، ومونتينيغرو فيليب ايفانوفيك، حيث شرح الموقف اللبناني الداعي الى وقف الحرب، وأهمية دعم الجيش اللبناني، وحماية المدنيين وفقا" لقواعد القانون الدولي الانساني،  والعمل على حلول سياسية مستدامة تحقق الاستقرار والامن في الشرق الاوسط وجنوب لبنان، اضافة الى كيفية تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والسياحية .
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