والد مفتي عكار في ذمة الله

تُوفي اليوم العلامة المربي الدكتور محمد بكار زكريا، والد مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا.



Advertisement وقالت دار الافتاء ودائرة الاوقاف الإسلامية في عكار وصندوق الزكاة في عكار: "الى العالم الإسلامي والمسلمين في لبنان سماحة العالم المجاهد المربي الشيخ الدكتور محمد بكار زكريا رحمه الله. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت دار الفتوى والمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى وٱل زكريا وٱل الجندي وٱل المراد وٱل الحلبي وٱل الحكيم والمؤسسات والجمعيات والهيئات والمدارس الإسلامية ومراكز ودور تحفيظ القرٱن الكريم في لبنان، في بيان، "سماحة الامام المجاهد الداعية الشيخ محمد بكار زكريا".



وسيصلى على جثمانه اليوم عقب صلاة العشاء في مسجد الشيخ زكريا في بلدة فنيدق، ويوارى في الثرى في مقبرة الشيخ زكريا.

تقبل التعازي للرجال بعد الدفن ويومي الثاني والثالث الأحد والاثنين في منزل ٱل زكريا في بلدة فنيدق، وللنساء في منزله الكائن في بلدة دير عمار - حي ٱل الجندي، ويوم الثلاثاء في دار إفتاء عكار في حلبا، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.