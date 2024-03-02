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لبنان

إشكال وإطلاق نار في طرابلس

Lebanon 24
02-03-2024 | 09:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شخص من آل "ح" وآخر من آل "خ"، في محلة الغرباء في منطقة الزاهرية - طرابلس.
 
 
وقام مجهول بإطلاق النار في الهواء من على متن دراجة نارية.
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