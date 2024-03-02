إشكال وإطلاق نار في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين شخص من آل "ح" وآخر من آل "خ"، في محلة الغرباء في منطقة الزاهرية - طرابلس.

وقام مجهول بإطلاق النار في الهواء من على متن دراجة نارية.