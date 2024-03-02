سلاح يملكه "حزب الله" يُقلق إسرائيل... ماذا قال موقع أميركيّ عنه؟

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ الطائرات المسيّرة برزت كسلاح فعّال في عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان التي نفّذتها ضد الأهداف الاسرائيلية المتنوّعة ما بين المواقع والمقار والمرابض والتجهيزات التجسسية، إضافة إلى انتشار الجنود في عمق شمالي فلسطين المحتلّة، وذلك في إطار مساندتها لغزّة ومقاومتها، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية.ومنذ التحامها بـ"طوفان الأقصى"، نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان 6 عمليات باستخدام سلاح المسيّرات، بمهامتها المختلفة الاستطلاعية والهجومية والانقضاضية.التهديد الذي تشكّله مسيّرات حزب الله بالنسبة لإسرائيل، توقّف موقع "Breaking Defense" الأميركي المتخصّص في الشؤون العسكرية، لقراءته وتحليله، وأكّد أنه "إذ دخل حزب الله الحرب بقوّة فإنّ دوراً كبيراً سيبرز للطائرات من دون طيّار بما سيشكّل تحدياً جوياً صعباً لإسرائيل".وأكد الباحث في "معهد الشرق الأوسط" في جامعة "سنغافورة" جان لوب سمعان في حديثٍ مع الموقع الأميركي، أنّ "المسيّرات هي بين الترسانة الكبيرة لحزب الله التي تتمتّع بالجودة والتنوّع، والتي يمكن أن تغطي بسهولة على الدفاع الجوي الإسرائيلي".الاعتراف بقدرات حزب الله في مجال المسيّرات واستخدامها، جاء أيضاً في حديث الخبير العسكري أندرياس كريغ، لـ"Breaking Defense"، إذ قال إنّ "تكنولوجيا الطائرات من دون طيار التابعة لحزب الله متطورة للغاية".ومستنتجاً الدروس من الحرب في ناغورنو كاراباخ ، وفي أوكرانيا، حيث كانت المواقع الثابتة والتجمّعات الكبيرة للقوات عرضة لخطر الطائرات من دون طيّار، شدّد الموقع العسكري على أنّ مسيّرات حزب الله يمكن أن توفّر له قدرات المخابرات والمراقبة والاستطلاع، وتنفيذ المهمات الهجومية.وفي بحث عن تساؤل "ما هي فرص الدفاعات الجوية الإسرائيلية للتعامل مع المسيّرات؟"، أكد الموقع العسكري أنه في حال أطلق حزب الله عدداً كبيراً من الطائرات من دون طيار مع تغطية بالنيران السريعة، فيمكن أن يتم تجاوز القبّة الحديدة ونظام الاعتراض بالليزر الجديد الذي تحاول "إسرائيل" إدخاله إلى الخدمة.وأوضح أن ثغرات يواجهها نظام الاعتراض التابع للجيش الإسرائيلي، إذ إنّ "القبة الحديدية" صمّمت بشكل أساسي للتعامل مع التهديد الصاروخي، وعلى الرغم من أنها طُوّرت من أجل التصدّي للطائرات المسيّرة، إلا أنه لم يتمّ اختبارها بالفعل بعد. وبشأن منظومة الليزر، لفت الموقع إلى أنّ "Iron Beam" التي تستخدم تلك التقنية لمواجهة هجمات الطائرات من دون طيار، لم تنضج بعد. (الميادين)