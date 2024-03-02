نشاط توعوي لقوى الأمن بشأن الجرائم المعلوماتيّة والسّلامة المروريّة

Advertisement

أقامت قوى الأمن الداخلي نشاطا توعويا حول التوعية من جرائم المعلوماتية والسلامة المرورية في ثانوية جورج صراف الرسمية – طرابلس، بتاريخ 20-2-2024، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، حول التوعية الأمنية والاجتماعية بين تلامذة المدارس والثانويات، ضمن مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي.شمل النشاط حوالي 380 طالبا تراوحت أعمارهم بين 16 و18 سنة، وقد تم تسليط الضوء على أهمية السلامة المرورية ومخاطر الجرائم السيبرانية، من قبل ضباط ورتباء من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية وفريق السلامة المرورية في معهد قوى الأمن الداخلي. كذلك قدم المشروع معدات ضرورية لتعزيز السلامة في المدرسة (لافتات مرورية، مطبات لتخفيف السرعة، أنظمة إنارة شمسية ...).وقد شهد هذا النشاط تفاعلا إيجابيا ملحوظا بين التلاميذ، الذين انخرطوا بشكل فعال في الأنشطة التطبيقية وأظهروا تفاعلا ومشاركة كبيرين مع المواضيع المطروحة. كما ساهم بتنمية العلاقات الإيجابية بين قوى الأمن والمجتمع، وشجع الطلاب على تعزيز السلامة والأمان.حضر هذا النشاط، رئيس شعبة العلاقات العامة العميد جوزف مسلم، ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي حول التوعية الأمنية والاجتماعية، ممثل عن رئيس بلدية طرابلس، مدير ثانوية جورج صراف الرسمية الأستاذ أحمد حروق، ممثلة وفد الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة Ingeborg Zorn، مديرة مشروع الشرطة المجتمعية في لبنان (FIIAPP) السيدة Consuelo Navarro وخبراء من مشروع الشرطة المجتمعية وعدد من ضباط قوى الأمن.