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لبنان

غداً.. تدابير سير على الطريق البحريّة من سلعاتا باتجاه ميناء جبيل

Lebanon 24
02-03-2024 | 10:54
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
اعتبارًا من الساعة 6،45 من يوم غد 03/03/2024، ولحين الانتهاء، ستُقيم جمعيّة ماراتون بيروت بالتنسيق مع الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى سباق "نصف ماراتون" في الرّكض لمسافة /21/ كلم بعنوان “The Rolling Half”، وذلك على الطريق البحريّة انطلاقًا من بلدة سلعاتا- البترون وصولًا إلى ميناء بلدة جبيل.
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   لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.
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