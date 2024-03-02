غداً.. تدابير سير على الطريق البحريّة من سلعاتا باتجاه ميناء جبيل

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

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اعتبارًا من الساعة 6،45 من يوم غد 03/03/2024، ولحين الانتهاء، ستُقيم جمعيّة ماراتون بيروت بالتنسيق مع الاتّحاد اللبناني لألعاب القوى سباق "نصف ماراتون" في الرّكض لمسافة /21/ كلم بعنوان “The Rolling Half”، وذلك على الطريق البحريّة انطلاقًا من بلدة سلعاتا- البترون وصولًا إلى ميناء بلدة جبيل.لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.