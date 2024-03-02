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لبنان

صواريخ تضرب مزارع شبعا.. إليكم ما جرى قبل قليل!

Lebanon 24
02-03-2024 | 11:44
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، تنفيذ عملية جديدة ضد أحد المواقع الإسرائيلية.
 
ولفت الحزب إلى أنه استهدف بالأسلحة الصاروخية ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة، مشيراً إلى أن العملية حصلت عند الساعة الـ5.30 مساءً.
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