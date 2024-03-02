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لبنان
جثة على أوتوستراد لبناني.. ونداءٌ من "قوى الأمن"
Lebanon 24
02-03-2024
|
12:09
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي:
حوالي الساعة 0،30 من تاريخ 02/03/2024، تعرّضت إحدى السيّدات لحادث صدم على أوتوستراد جونية – المسلك الغربي تحت جسر "فؤاد شهاب"، ما أدّى إلى وفاتها على الفور. وقد جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى البوار الحكومي.
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علمًا أنّ السيّدة المتوّفاة في العقد الثالث من العمر تقريبًا، قصيرة القامة، نحيلة البنية، ذات بشرة سمراء، شعرها أسود اللون، أجعد وكثيف.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئًا، إبلاغهم الحضور الى مكان تواجد الجثّة، والاتصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 934217-09، تمهيدًا لاستلام الجثة.
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