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لبنان
في البقاع.. من أوقف الجيش اليوم؟
Lebanon 24
02-03-2024
|
12:00
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أوقفت دورية من الجيش، اليوم السبت، المطلوب "ح.ع.ش" خلال عملية دهم في بلدة النبي شيت - قضاء بعلبك.
وبحسب المعلومات، فإن خطوة توقيف الشخص المذكور جاءت للإشتباه بضلوعه بجريمة قتل.
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