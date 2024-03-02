في البقاع.. من أوقف الجيش اليوم؟

أوقفت دورية من الجيش، اليوم السبت، المطلوب "ح.ع.ش" خلال عملية دهم في بلدة النبي شيت - قضاء بعلبك.

وبحسب المعلومات، فإن خطوة توقيف الشخص المذكور جاءت للإشتباه بضلوعه بجريمة قتل.