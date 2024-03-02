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لبنان

ضربة لـ"حزب الله" هذا المساء.. موقع إسرائيليّ يتعرّض للقصف!

Lebanon 24
02-03-2024 | 12:34
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف موقع حدب يارين الإسرائيلي.
 
ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 7.00 مساء، وذلك بواسطة صاروخين من نوع "بركان".
 
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