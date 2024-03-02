أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف موقع حدب يارين الإسرائيلي.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 7.00 مساء، وذلك بواسطة صاروخين من نوع "بركان".