في لبنان.. "تحويلات مالية لهؤلاء"

عُلم أنَّ المتعاقدين في التعليم المهني والتقني تلقوا مؤخراً رسائل على هواتفهم تفيدهم بإمكانية تقاضي تحويلات مالية من مستحقاتهم الخاصة بهم.



Advertisement وبحسب المعلومات، فإن هذه التحويلات حصلت خلال الآونة الأخيرة عن فترات سابقة جرى تنفيذها وإقرارها، على أن تتواصل عمليات التحويل بانتظام بناء للإجراءات الإدارية المتبعة. وبحسب المعلومات، فإن هذه التحويلات حصلت خلال الآونة الأخيرة عن فترات سابقة جرى تنفيذها وإقرارها، على أن تتواصل عمليات التحويل بانتظام بناء للإجراءات الإدارية المتبعة.