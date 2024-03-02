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لبنان

في لبنان.. "تحويلات مالية لهؤلاء"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-03-2024 | 12:39
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عُلم أنَّ المتعاقدين في التعليم المهني والتقني تلقوا مؤخراً رسائل على هواتفهم تفيدهم بإمكانية تقاضي تحويلات مالية من مستحقاتهم الخاصة بهم.

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وبحسب المعلومات، فإن هذه التحويلات حصلت خلال الآونة الأخيرة عن فترات سابقة جرى تنفيذها وإقرارها، على أن تتواصل عمليات التحويل بانتظام بناء للإجراءات الإدارية المتبعة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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