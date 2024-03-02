ماذا يحدث داخل "صفوف حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يعلن

زعمَ موقع "bhol" نقلاً عن القناة الـ"11" الإسرائيلية أنَّ قيادة الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية المُحاذية للبنان، رصدت إحباطاً لدى "حزب الله" إزاء تصفية عدد من كبار عناصره الذين لا بديل لهم حالياً.

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وقال الموقع الإسرائيليّ في تقرير ترجمه "لبنان24" إن "صفوف حزب الله تتضاءل أكثر فأكثر على عدة مستويات"، مشيراً إلى أن هناك سببا آخر للإحباط وهو أن الحزب "لا يلبي طموحات إيران ويفشل في تحقيق إنجازات كبيرة".

ولفت الموقع إلى أنّ القيادة الشمالية في الجيش بدأت ترصد إستخدام "حزب الله" للصواريخ العادية بدلاً من الصواريخ المضادة للدروع ذات الكلفة المرتفعة، وأضاف: "عندما تضرب طائرة من دون طيار تابعة للقوات الإسرائيلية صاروخاً مضاداً للدبابات، فإن ذلك يشكل خسارة فادحة لحزب الله".