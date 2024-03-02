بالصورة: قرار بتوقيف اثنين من رتباء قوى الأمن.. والسبب؟

أفادت قناة "الجديد" مساء اليوم السبت، بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، أصدر قراراً بتوقيف إثنين من رتباء قوى الأمن الداخلي، بجرم تهريب موقوفين من مخفر غبالة.

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