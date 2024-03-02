Advertisement

لبنان

"مأساة".. ماذا جرى على طريق الناقورة؟

Lebanon 24
02-03-2024 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1170740-638450132621346832.jpg
Doc-P-1170740-638450132621346832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ مواطناً توفي، اليوم السبت، جراء حادث سير على طريق الناقورة. 
وعملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية على نقل الجثة إلى إحدى مستشفيات مدينة صور.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة نفذها الطيران الإسرائيلي على اللبونة في الناقورة
lebanon 24
03/03/2024 07:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط عدد من الشهداء في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق الناقورة
lebanon 24
03/03/2024 07:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة على اللبونة - أطراف الناقورة
lebanon 24
03/03/2024 07:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على اطراف الناقورة جنوب لبنان
lebanon 24
03/03/2024 07:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الناقورة

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2024-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:59 | 2024-03-02
23:06 | 2024-03-02
23:17 | 2024-03-02
00:01 | 2024-03-03
23:28 | 2024-03-02
23:25 | 2024-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24