"مأساة".. ماذا جرى على طريق الناقورة؟

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ مواطناً توفي، اليوم السبت، جراء حادث سير على طريق الناقورة.

وعملت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية على نقل الجثة إلى إحدى مستشفيات مدينة صور.