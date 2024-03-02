أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه هاجم مبنيين عسكريين تابعين لـ"حزب الله" في منطقة اللبونة - جنوب لبنان.

كذلك، ذكر جيش العدو أنه هاجم في وقتٍ سابق مبنى عسكرياً آخر للحزب في منطقة راميا الجنوبية.