إسرائيل تلاحقه في لبنان.. من هو "لواء الإمام الحسين"؟

نشرت منصة "بلينكس" الإماراتية تقريراً جديداً سلطت فيه الضوء على حادثة قصف إسرائيل، اليوم السبت، لسيارة كانت تقل 3 عناصر من "حزب الله" في منطقة الناقورة - جنوب لبنان.

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وتحدث التقرير عن المزاعم الإسرائيلية التي قالت إنّ عناصر الحزب الذين تم استهدافهم ينتمون إلى "فرقة الإمام الحسين"، شارحاً تفاصيل عن تلك الفرقة ونشأتها والجهة التي تقودها.