الجيش يدخلُ حي الشراونة.. من أوقف هناك؟

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ قوة من الجيش دهمت حي الشراونة - بعلبك، اليوم السبت.

ولفتت المصادر إلى أن عملية الدهم أسفرت عن توقيف 3 أشخاص هم "أ.ج." و "م.ج.".