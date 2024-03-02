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لبنان

الجيش يدخلُ حي الشراونة.. من أوقف هناك؟

Lebanon 24
02-03-2024 | 15:26
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ قوة من الجيش دهمت حي الشراونة - بعلبك، اليوم السبت.
ولفتت المصادر إلى أن عملية الدهم أسفرت عن توقيف 3 أشخاص هم "أ.ج." و "م.ج.".
 
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حي الشراونة

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