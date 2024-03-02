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لبنان
جميعهم من عائلة واحدة.. 4 جرحى بحادث سير في عكار
Lebanon 24
02-03-2024
|
15:39
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وقع حادث سير مروّع بين سيارتين عند مفرق إيلات - عكار، نتج عنه سقوط 4 جرحى من عائلة واحدة.
وعلى الفور، عمل الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف ونقل الجرحى إلى مستشفى عدبل الحكومي في حلبا، ووصفت الإصابات بين المتوسطة وغير المستقرة.
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