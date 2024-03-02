جميعهم من عائلة واحدة.. 4 جرحى بحادث سير في عكار

وقع حادث سير مروّع بين سيارتين عند مفرق إيلات - عكار، نتج عنه سقوط 4 جرحى من عائلة واحدة.

وعلى الفور، عمل الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف ونقل الجرحى إلى مستشفى عدبل الحكومي في حلبا، ووصفت الإصابات بين المتوسطة وغير المستقرة.