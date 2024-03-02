باسيل: المقاومة العسكرية لا تكفي وإسرائيل لن تستطيع هزيمة لبنان

قال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إن "المقاومة العسكرية لا تكفي، بل هناك المقاومة الإقتصادية والثقافية واللبنانيون رياديون في كل الدول".

وخلال عشاء المكتب التربوي في "التيار الوطني الحر"، السبت، أشار باسيل إلى أن إسرائيل لن تستطيع هزينة لبنان على الرغم من قوتها التديرية، وقال: "الخطر هو عندما يتلاعب أحد بأسس لبنان وسبب وجوده هي الشراكة بين اللبنانيين كمسيحيين ومسلمين وعندما ينتفي دور أي مكون ينتفي وجود لبنان".

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واعتبر باسيل أن "الأخطار التي تهددنا باتت تطال وجودنا"، مشيراًإلى أن "مواجهة الحرب تكون بأشكال عدة وهناك شباب يستشهدون في سبيل لبنان"، وأكمل: "الوجود اليوم مهدد لأن الشراكة مهددة وهذا هو الخطر الحقيقي ولن نتفرّج عليه وهنا دور التيار".

وختم: "جميعهم متفرجون لكننا نواجه وهم يريدون أن ننسى أنّ هناك أمور حصلت شكلت مساً بالدستور والميثاق من خلال محاولة تصوير الأمر كأنه صراع على الحصص".