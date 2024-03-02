مسيرة سيارات في صيدا في الذكرى 49 لاستشهاد المناضل معروف سعد

نظم شباب التنظيم الشعبي الناصري إحياءً للذكرى التاسعة والأربعين لاستشهاد المناضل معروف سعد، مسيرة سيارات جابت شوارع وأحياء صيدا والجوار.

Advertisement

وفع المشاركون خلال المسيرة أعلام التنظيم والأعلام اللبنانية والفلسطينية، وصور الشهيد معروف سعد ورمز المقاومة الوطنية اللبنانية مصطفى سعد، والامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد.كذلك، صدحت في أجواء المسيرة الأغاني الوطنية المعبرة عن معاني الذكرى، ووقف سعد إلى جانب مسيرة السيارات، وحيا المشاركين.