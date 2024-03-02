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لبنان

مسيرة سيارات في صيدا في الذكرى 49 لاستشهاد المناضل معروف سعد

Lebanon 24
02-03-2024 | 16:48
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نظم شباب التنظيم الشعبي الناصري إحياءً للذكرى التاسعة والأربعين لاستشهاد المناضل معروف سعد، مسيرة سيارات جابت شوارع وأحياء صيدا والجوار.
 
وفع المشاركون خلال المسيرة أعلام التنظيم والأعلام اللبنانية والفلسطينية، وصور الشهيد معروف سعد ورمز المقاومة الوطنية اللبنانية مصطفى سعد، والامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد. 
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كذلك، صدحت في أجواء المسيرة الأغاني الوطنية المعبرة عن معاني الذكرى، ووقف سعد إلى جانب مسيرة السيارات، وحيا المشاركين.
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