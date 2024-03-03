قال مصدر أمني إن المدعو شادي ضو إنتحل منذ سنتين صفة قاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وأوهم عدداً من المحامين اللبنانيين بهذا الأمر، وقام بفتح مكتب فخم في سن الفيل، وأشرك معه هؤلاء المحامين وبدأ الإستفادة من معارفهم لتوكيل مكتبه في قضايا مهمة بمبالغ كبيرة.

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ولفت المصدر إلى أن الأخير كان يقيم حفلات غداء وعشاء من أجل تسويق إسم مكتبه كمتخصص في القضايا المحلية والدولية وخاصةً للشركات الكبرى وكبار المودعين الذي وثقوا به وبأنه سوف يتقدم بدعاوى في الخارج بهدف ضمان ودائعهم في لبنان من خلال أحكام دولية.

القاضي الوهمي قام في الأشهر الأخيرة من سنة 2023 بعدد من عمليات الإحتيال، وفي بداية سنة 2024، جمع مبالغ كبيرة من عدد من الموكلين وصلت الى حوالي مليون ونصف مليون دولار تقريباً، بحسب المصدر، وغادر البلاد وإختفت أخباره، وعند الإستفسار عن وضعه في لاهاي، تبين أنه نصاب محترف وليس له أي صفة قانونية.

أما الموظفون فقد لحق بهم أذى كبير حيث لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر بإنتظار الزيادة التي وعدهم بها قبل إختفائه.