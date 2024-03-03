Advertisement

لبنان

إنفجار كبير داخل موقع إسرائيليّ قرب لبنان.. ماذا يحدث؟

Lebanon 24
03-03-2024 | 01:16
A-
A+
Doc-P-1170823-638450509039856090.jpg
Doc-P-1170823-638450509039856090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم الأحد، عن دوي إنفجارات كبيرة داخل أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان.
 
ولفتت التقارير إلى أن الإنفجارات التي حصلت ناجمة عن إستهداف صاروخ "بركان" لموقع دبورانيت الإسرائيلي في الجليل الغربي.
Advertisement
 
في غضون ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دوي صافرات الإنذار المرتبطة بإطلاق الصواريخ وذلك في مستوطني باتس وشلومي.
 
وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً توثق أعمدة الدخان المتصاعدة من المركز الإسرائيلي المستهدف، فيما لم ترد أي تفاصيل أخرى بشأن الحادثة حتى الآن.
 
 
 
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-03-03
02:30 | 2024-03-03
05:00 | 2024-03-03
04:51 | 2024-03-03
04:48 | 2024-03-03
04:41 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24