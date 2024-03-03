إنفجار كبير داخل موقع إسرائيليّ قرب لبنان.. ماذا يحدث؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم الأحد، عن دوي إنفجارات كبيرة داخل أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان.

ولفتت التقارير إلى أن الإنفجارات التي حصلت ناجمة عن إستهداف صاروخ "بركان" لموقع دبورانيت الإسرائيلي في الجليل الغربي.

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في غضون ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دوي صافرات الإنذار المرتبطة بإطلاق الصواريخ وذلك في مستوطني باتس وشلومي.

وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً توثق أعمدة الدخان المتصاعدة من المركز الإسرائيلي المستهدف، فيما لم ترد أي تفاصيل أخرى بشأن الحادثة حتى الآن.



