ضباط مصدومون بالجواب: "ما تعزبوا حالكن.. ما بدّن"

صُدم عدد من الرتباء في جهاز أمن الدولة عندما كاشفهم العديد من النواب في "لجنة الدفاع" النيابية بأن مديرية أمن الدولة هي في طليعة من يرفضون ولا يرغبون باقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء من حملة الإجازات الجامعية من دورة العام 1997 الى رتبة ملازم إبتداء من تاريخ 1-1-2015.

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