أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، إستهداف موقع جل العلام بصاروخ من نوع "بركان".

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 6.45 صباحاً، مشيراً إلى أن الموقع المُستهدف أصيب بشكلٍ مباشر.

Advertisement

وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة أفادت، صباحاً، عن دوي إنفجارات كبيرة داخل أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان.



ولفتت التقارير إلى أن الإنفجارات التي حصلت ناجمة عن إستهداف صاروخ "بركان" لموقع دبورانيت الإسرائيلي في الجليل الغربي.



في غضون ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دوي صافرات الإنذار المرتبطة بإطلاق الصواريخ وذلك في مستوطني باتس وشلومي.



وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً توثق أعمدة الدخان المتصاعدة من المركز الإسرائيلي المستهدف، فيما لم ترد أي تفاصيل أخرى بشأن الحادثة حتى الآن.