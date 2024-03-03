خبر عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنَّ الدولارات التي سيتمّ تأمينها للرواتب ستكون عبر السوق الموازية ولن يجري استخدام أيّ أموال من الإحتياطي الذي استطاع مصرف لبنان تكوينه خلال الفترة السابقة.
ولفتت المصادر إلى أنّ مصرف لبنان لديه آليات جديدة مستمرة لمواكبة طلب الدولارات على الرواتب، موضحة أنّ تأمين العملة الصعبة للأجور لا يحصلُ بشكل مباشر أو "مرة واحدة"، بل على فترات تدريجية وضمن هوامش مدروسة يجري تنسيقها داخل العمليات المالية في مصرف لبنان.
ولفتت المصادر إلى أنّ المصارف تحصل على الدولارات من البنك المركزي من دون أن تتدخل مباشرة في أي عملية ترتبط بشراء العملة الصعبة لصالح الرواتب، موضحة أن الآليات المتبعة الآن تساهم في لجم أي ارتفاع في سعر الصرف حتى لو كانت الزيادات بالليرة اللبنانية.