نداءٌ داخل "حزب الله": تجنبوا هذا الأمر

انتقد مصدرٌ سياسيّ في "محور الثامن من آذار"المواقف التي يُطلقها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بشأن المقاومة، معتبراً أنّ ما يقوله الأخير في هذا الإطار يشكل "ضربة" لمسيرة عمرها 19 عاماً من تحالفٍ عميق مع "حزب الله".

Advertisement

ولفت المصدر إلى أنّه ليس مطلوباً من باسيل أو عمه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون تقديم أوراق اعتمادٍ جديدة للحزب لإسترضاء الأخير، لكن على الأقل يجب عدم تقديم صورة تُملح إلى وجود "طعنة في وقت الحشرة"، لاسيما أن حرب الجنوب مستمرة وقائمة، وهناك شهداء يسقطون يومياً.

ولفت المصدر إلى أنّ الحزب "ممتعضٌ" جداً من باسيل لكنه لن يُواجهه إعلامياً في الوقت الراهن، كاشفاً أن الحزب طلب من جميع مناصريه في أوقات سابقة وعبر قنوات غير مباشرة وبالكواليس، عدم خوض أي معركة "إعلامية" أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي ضد "الوطني الحر" باعتبار أن الظرف الحالي يجب أن يكون مرتبطاً حصراً بالجنوب.