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لبنان

إستنفارٌ أمنيّ مستمر "تجنباً للخسائر"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
03-03-2024 | 02:45
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بالرغم من إلقاء "حزب الله" القبض على عدد من الأجانب في الأيام الماضية في الضاحية الجنوبية لبيروت وتسليمهم للأجهزة الأمنية، إلا أن الإستنفار الأمني لا يزال مستمراً منذ عدة اسابيع في الضاحية وغيرها من المناطق.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ "حزب الله" يتعامل مع اللحظة باعتبارها من دون ضوابط أمنية، بمعنى أنّ هناك قواعد اشتباك عسكرية تمنع اسرائيل من تجاوز بعض الخطوط الحمر، إلا أنّ الواقع الأمني مختلف وما تستطيع اسرائيل فعله ستفعله.
وترى المصادر أنّ "الحزب يريد تمرير هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة ولا يريد ان تستغل تل أبيب شكل المرحلة الحالي من أجل الوصول إلى أهداف بطرق أمنية فلا تكون للحزب قدرة الرد".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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