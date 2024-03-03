أشار مصدر نيابيّ، إلى أنّ مبادرة كتلة "الإعتدال الوطنيّ" تُمثّل إمتحاناً لـ"حزب الله" وحلفائه، وخصوصاً وأنّه الطرف الذي يُعطّل الإستحقاق الرئاسيّ منذ حوالى سنة ونصف.

ولفت المصدر النيابيّ إلى أنّه يوم غد الإثنين سيلتقي رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، بوفد "الإعتدال الوطنيّ"، عندها ستتوضّح الصورة، إنّ كان "حزب الله" ينتظر مقايضة خارجيّة إنّ رفض المبادرة الداخليّة، وأصرّ على مرشّحه سليمان فرنجيّة، وهذا المتوقّع، أو سيقبل بطروحات الكتلة، للذهاب إلى حوارٍ.

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وأكّد المصدر النيابيّ أنّ مبادرة "الإعتدال الوطنيّ" ستضع "حزب الله" أمام مسؤولياته.