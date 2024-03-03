رصاص إسرائيلي يطالُ بلدات جنوبيّة.. هذه آخر مستجدات وضع الحدود

يسيطر التوتر حالياً على أجواء جنوب لبنان، لاسيما بعد تجدّد الإعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الحدودية.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن العدو الإسرائيلي أطلق نيران أسلحته الرشاشة الثقيلة باتجاه أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ورامية.

كذلك، استهدف قصف مدفعي الأطراف الغربية لبلدة حولا وموقع العباد، فيما أطلق موقع المطلة رشقات غزيرة باتجاه بلدة كفركلا بالتزامن مع قصف فوسفوري ودخاني طال المنطقة.

وخلال الساعات الليل، ألقى الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.



وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق منطقة صور والساحل البحري، في حين جابت الطائرات الاستطلاعية أجواء قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

عملية لـ"حزب الله"

واليوم الأحد، أعلن "حزب الله"، إستهداف موقع جل العلام بصاروخ من نوع "بركان".

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 6.45 صباحاً، مشيراً إلى أن الموقع المُستهدف أصيب بشكلٍ مباشر.