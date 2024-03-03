Advertisement

لبنان

الحاج حسن: لا نقاش يتعلق بالحدود الجنوبية قبل وقف عدوان غزة

Lebanon 24
03-03-2024 | 02:35
A-
A+
Doc-P-1170852-638450554908732620.jpg
Doc-P-1170852-638450554908732620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس "تكتل بعلبك الهرمل النيابي" النائب حسين الحاج حسن إن "المقاومة في لبنان تقوم منذ 150 يوماً بتنفيذ عملياتها التي تطورت عدداً ونوعاً وأسلحة، وهذا ما آلم العدو خصوصا مع ادخال أنواع جديدة من الصواريخ والتقنيات، ومنها إسقاط المسيرة الإسرائيلية قبل أيام". 
Advertisement

وأضاف خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في "حزب الله" في بعلبك، بحضور فاعليات بلدية واختيارية واجتماعية: "نحن كمقاومة نقاتل بالطريقة وبالتكتيكات التي نريد، ونطور عملنا في الميدان بحسب المقتضيات والضرورات، وعملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان على غزة، وأبلغ دليل على أن عمليات المقاومة تؤلم العدو، هو كثرة صراخ وعويل المسؤولين الإسرائيليين، وكثرة الموفدين لينقلوا إلينا اقتراحات ومبادرات وأفكارا وطروحات، وأحياناً تهديدات".
 
وختم: "جوابنا هو أن أي نقاش يتعلق بالحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة لن يكون قبل وقف العدوان على غزة".


 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-03-03
02:30 | 2024-03-03
05:00 | 2024-03-03
04:51 | 2024-03-03
04:48 | 2024-03-03
04:41 | 2024-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24