الحاج حسن: لا نقاش يتعلق بالحدود الجنوبية قبل وقف عدوان غزة

قال رئيس "تكتل بعلبك الهرمل النيابي" النائب حسين الحاج حسن إن "المقاومة في لبنان تقوم منذ 150 يوماً بتنفيذ عملياتها التي تطورت عدداً ونوعاً وأسلحة، وهذا ما آلم العدو خصوصا مع ادخال أنواع جديدة من الصواريخ والتقنيات، ومنها إسقاط المسيرة الإسرائيلية قبل أيام".

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وأضاف خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في "حزب الله" في بعلبك، بحضور فاعليات بلدية واختيارية واجتماعية: "نحن كمقاومة نقاتل بالطريقة وبالتكتيكات التي نريد، ونطور عملنا في الميدان بحسب المقتضيات والضرورات، وعملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان على غزة، وأبلغ دليل على أن عمليات المقاومة تؤلم العدو، هو كثرة صراخ وعويل المسؤولين الإسرائيليين، وكثرة الموفدين لينقلوا إلينا اقتراحات ومبادرات وأفكارا وطروحات، وأحياناً تهديدات". وأضاف خلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة في "حزب الله" في بعلبك، بحضور فاعليات بلدية واختيارية واجتماعية: "نحن كمقاومة نقاتل بالطريقة وبالتكتيكات التي نريد، ونطور عملنا في الميدان بحسب المقتضيات والضرورات، وعملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان على غزة، وأبلغ دليل على أن عمليات المقاومة تؤلم العدو، هو كثرة صراخ وعويل المسؤولين الإسرائيليين، وكثرة الموفدين لينقلوا إلينا اقتراحات ومبادرات وأفكارا وطروحات، وأحياناً تهديدات".

وختم: "جوابنا هو أن أي نقاش يتعلق بالحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة لن يكون قبل وقف العدوان على غزة".





