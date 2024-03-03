نداءٌ عاجل من "التحكم المروري".. إحذروا هذه الطريق

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الدورة بسبب تسرب مادة المازوت التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية، وأشارت الى أن العمل جار للمعالجة.

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