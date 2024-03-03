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لبنان

نداءٌ عاجل من "التحكم المروري".. إحذروا هذه الطريق

Lebanon 24
03-03-2024 | 03:31
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طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الدورة بسبب تسرب مادة المازوت التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية، وأشارت الى أن العمل جار للمعالجة.
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نداءٌ

"التحكم

المروري"..

إحذروا

الطريق

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