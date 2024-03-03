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لبنان

تحرّكات عاجلة داخل إسرائيل بسبب "حزب الله".. هذا ما يحصل

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-03-2024 | 03:50
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك استعدادات في إسرائيل لسيناريوهات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وتوقف إمدادات الغاز الطبيعي وتعطل حركة الشاحنات والخدمات في الشبكة الخليوية، وذلك في حال اندلاع حرب شاملة ضدّ "حزب الله" في لبنان.
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وتحدث التقارير عن وجود إحتمالٍ كبير لانقطاع التيار الكهربائي على مستوى إسرائيل لمُدة تصلُ إلى 72 ساعة، في حين أنه سيتم إيقاف تدفق الغاز الطبيعي إلى المصانع، فضلاً عن إضطرابات أخرى قد تحصل.
وتلفت التقارير إلى أنه وتداركاً لحالات الطوارئ، فقد جرى التحقق من الأنظمة الإحتياطية لإستهلاك الكهرباء أو الغاز الطبيعي، إلى جانب تخزين الوقود مثل غاز البترول المسال أو الديزل.
كذلك، تحدثت التقارير الإسرائيلية عن زيادة مخزون المواد الأولية بسبب إحتمالية تعطل الأنشطة في الموانئ البحرية، فضلاً عن توجيه نصائح بدعم أنظمة الإتصالات بالشبكات الفضائية وذلك خشية حدوث أعطال كبيرة في الشبكة الخليوية.
وبحسب موقع "كالكيست" الإسرائيلي، فإن سيناريوهات انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة في أجزاء كبيرة من إسرائيل تستندُ إلى تقييم مفاده أنه خلال حرب شاملة، سيحاول حزب الله استخدام الصواريخ الدقيقة و"الطائرات الانتحارية بدون طيار" لمهاجمة البنى التحتية الحيوية المستخدمة لإنتاج ونقل الكهرباء.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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