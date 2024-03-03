نائب "الحزب" يُهدد العدو: نحن بإنتظار أن تُخطئ الخطيئة الكبرى

قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إن "العدو الإسرائيلي يقترب سريعاً من لحظة زواله وانتهائه، لأن مشهد التوحش لا يصنع نصراً ولا يؤدي صورة نصرٍ على الإطلاق بل صورة جريمةٍ متوحشة وانتقام" .

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كلام رعد جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة جرجوع للشهيد المسعف "على طريق القدس" حسين محمد خليل، بمشاركة شخصيات وفاعليات، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي ووفدٌ من بلدة برعشيت.

وفي سياق تصريحه، قال رعد: "المنتصر هو من يتحدّى مرتكبي هذا المشهد ومن يَثبُت ولا يستجيب لشروط المعتدين على غزة وأهلها. ما يفيد هو أن تكون حاضراً قويًّا وجاهزاً للدفاع عن نفسك ولمواجهة العدوّ وللكيل معه بمكيالين وأن ترد الصّاع أكثر من صاعَين حتى يرتدع" .



وأضاف: "نقول للعدوّ الإسرائيلي نحن بانتظار أن تُخطئ الخطيئة الكبرى لنضَع مَصير كيانك على المحكّ. لن يُخيفنا دعم أميركا للعدوّ الإسرائيلي ونحن الذين نَعرف نقاط ضعفه".