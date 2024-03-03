باسيل: الإنتشار اللبناني هو رئة لبنان الثانية

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "الإنتشار اللبناني هو رئة لبنان الثانية".
وفي تصريح له عبر منصة "إكس"، قال باسيل: "كنت كلّما افتح خطوط التواصل مع الجاليات اللبنانية في بلدان الانتشار، يزداد الاوكسيجين في جسم الوطن الأمّ ويرتفع فيه منسوب العافية والحيوية".
وتابع: "مجرّد تفكير حكومة تصريف الأعمال، الناقصة الشرعية والفاقدة للميثاقية، بإقفال السفارات في تشيلي والأورغواي والإكوادور والبارغواي وماليزيا بالإضافة الى القنصلية العامة في ريو دي جانيرو في البرازيل هو خنق للبنان وإجرام بحق ملايين اللبنانيين المنتشرين في هذه البلدان".
وختم: "من لا يدرك قيمة الانتشار اللبناني، لا يفهم معنى لبنان".