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لبنان

في لبنان.. هذا ما شهدته "بورصة القهوة"

Lebanon 24
03-03-2024 | 04:48
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تسود حالة من التنافس في أوساط العاملين في مجال بيع القهوة الجاهزة "الإكسبرس"، الأمر الذي أدى إلى انكشاف تفاوت في الأسعار.
وبحسب ما تبين، فإن فنجان القهوة حالياً بعد بنصف دولار في بعض المناطق، بينما في مناطق أخرى يباع بـ20 سنتاً فقط. 
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كذلك، فإن ما ظهر هو أنّ هناك مضاربات باتت تحصل بين التجار ومراكز البيع، الأمر الذي جعل "بورصة القهوة" تتغير بشكل شبه يومي.

لبنان

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