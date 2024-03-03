نحاس: نعول على هدنة رمضان في غزة لعودة الهدوء إلى جنوب لبنان

شدّد مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس على وجوب استغلال أي ظرف مؤات لفرض التهدئة عند الجبهة الجنوبية، داعياً الى الاستفادة من اتفاق هدنة رمضان إذا كُتب لها النجاح في غزة، بهدف الانتقال الى المرحلة المقبلة وفيها فك الارتباط وإعادة الهدوء الى الجنوب اللبناني.

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وفي حديث له عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، حذّر نحاس من تداعيات استمرار ما وصفه بالوضع الاستثنائي العسكري، معوّلاً على زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين المرتقبة وما يحمله في جعبته الى بيروت.

في الاستحقاق الرئاسي، رأى نحاس اننا وصلنا الى الحدود الدنيا من التفاهم بين اللبنانيين على إدارة شؤونهم، وأضاف: "إن انتخاب الرئيس ليس بحاجة الى حوار لإتمام الاستحقاق بقدر الاتفاق على مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس وفيها التوافق على الملفات والخيارات الأساسية المطروحة".

أما في الشأن الاقتصادي وتعليقاً على الإضافات على رواتب موظفي القطاع العام التي أقرتها الحكومة في جلستها الأخيرة، فوصف نحاس ما حصل بـ"الخطوة المكتملة التي تندرج ضمن الإمكانيات المحدودة المتوفرة لعدم تخطي السقوف المسموح بها في الموازنة، على الرغم من انها لا تعيد للموظف حقوقه كما كانت قبل الازمة الاقتصادية المالية".