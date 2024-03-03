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لبنان

اسرائيل تستهدف بلدة الخيام بالقذائف الثقيلة

Lebanon 24
03-03-2024 | 05:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً بالقذائف الثقيلة استهدف الأطراف الشرقية والجنوبية لبلدة الخيام.

وبحسب المعلومات، توجّهت سيارات الإسعاف لتفقد الأماكن المستهدفة بالتزامن مع قصف مدفعي على تلة الحمامص.
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