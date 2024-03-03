اسرائيل تستهدف بلدة الخيام بالقذائف الثقيلة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً بالقذائف الثقيلة استهدف الأطراف الشرقية والجنوبية لبلدة الخيام.



وبحسب المعلومات، توجّهت سيارات الإسعاف لتفقد الأماكن المستهدفة بالتزامن مع قصف مدفعي على تلة الحمامص.

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