"حزب الله" يستهدف منظومة ‏المراقبة في موقع المنارة

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 من ظهر‎ ‎يوم الأحد 03-03-2024، منظومة ‏المراقبة في موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة."‏

Advertisement