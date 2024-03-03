الأمطار عادت.. متى سينتهي المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الإثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. تتساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية مع احتمال برق ورعد كما تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق، وتنحسر الامطار تدريجا اعتبارا من المساء .

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى مساء غدٍ الاثنين حيث يستقر تدريجا على ان يعود متقبال اعتباار من يوم الاربعاء مع امطار متفرقة وثلوج على المرتفعات ويستمر حتى نهاية الاسبوع.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22 درجة، طرابلس بين 11 و 20 درجة وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل . تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا في الفترة الصباحية مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة . تتساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية مع احتمال برق ورعد كما تتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1900 متر وما فوق. تنحسر الامطار تدريجيا اعتبارا من المساء .

الثلاثاء:قليل الغيوم مع ضباب على الجبال في الفترة الصباحية وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية يرافقها انخفاض بنسبة الرطوبة.

الأربعاء:غائم جزئيا مع ضباب على الجبال ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، فيتحول تدريجيا الى غائم وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد مع رياح ناشطة تصل أحيانا لحدود 55 كلم/س خاصة شمال البلاد كما تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2000 متر وما فوق.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 7 الى 19 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 45 كم/س.



- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب والامطار.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90 %.



- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.



- حرارة سطح الماء: 19°م.



- الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,04 ساعة غروب الشمس: 17.