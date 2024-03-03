18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قبيسي: البعض من ساستنا لا يدرون أين هم
Lebanon 24
03-03-2024
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى النائب هاني قبيسي ان "البعض من ساستنا لا يدرون اين هم واين مواقفهم التي يجب ان تكون في مواقف وطنية يحمون من خلالها بلدهم بتضامنهم مع جيشهم وشعبهم ومقاومتهم".
واعتبر قبيسي في حفل تابيني اقيم في بلدة شوكين، ان "هذا العدو لان يمكن ان يكون بيننا وبينه علاقات ولا تطبيع، نعرف من هو عدونا ومن هو صديقنا وللاسف البعض يتعاطى مع العدو كأنه صديق فيلتبس عليه الامر فلا يعرف نفسه إن كان مع فلسطين والقضية ام انه مع الصهاينة، لان السكوت الذي يسيطر على الامة العربية امر غريب مستغرب، مئات الملايين من العرب والمسلمين يرون امامهم ما يجري في فلسطين المحتلة وفي لبنان وفي اليمن من قتل وتدمير وهمجية ووحشية وهم ساكتون، أيعقل ان يكون التبس عليهم الحق فلا يدرون اين هو الصواب ام انهم في ركب اخر ومكان اخر، فمن اتخذ الموقف الصحيح هم من كتبوا بدمائهم تاريخ نصر لبنان وسيكتبون بدمائهم تاريخ نصر فلسطين، فالقضية الاساسية لا شبهة فيها ولا مكان هنا لمن لا يملك خيارا فيصبح ألعوبة بين ايدي الغرب الذي يريد السيطرة على منطقتنا، وللاسف الضياع يسري على بلدنا لبنان فالبعض من ساستنا لا يدرون اين هم واين مواقفهم التي يجب ان تكون في مواقف وطنية يحمون من خلالها بلدهم بتضامنهم مع جيشهم وشعبهم ومقاومتهم ويدعمون هذا المسار للدفاع عن لبنان بوجه العدو الصهيوني ولكن وللاسف اكثرهم يشكك ويطلق مواقف لا مكان لها في الحسابات الوطنية المقاومة التي تسعى للدفاع عن الحدود، وهنا نقول بأن الاوطان تحمى بوحدة الموقف، لذا ندعو الجميع الى وحدة وطنية داخلية فنعزز قوتنا ونحمي جيشنا ومقاومتنا ونقف بوجه هذا العدو، فنحن نمتلك رؤية واضحة ولا تلتبس علينا الامور ولا يستطيعون اغراءنا بمواقف كما يجري على مساحة الامة العربية، وهنا ندعو الى وحدة وطنية، وحدة موقف ليكون لبنان صاحب موقف موح".
Advertisement
وقال: "نحن بأمس الحاجة لوضوح في الرؤية لنعرف اين مصلحة بلدنا، فالفتنة التي حصلت في لبنان من صناعة صهيونية والحرب الاهلية من صناعة صهيونية غربية وكل مشاكلنا والحصار الذي يقض مضجع لبنان من صناعتهم، علينا ان نكون احرارا نعرف اين هي مصلحة بلدنا، فنتوحد ونتخذ موقفا واحدا تتفق المعارضة والموالاة فننتخب رئيسا للجمهورية ونحصن البلد بحكومة وحدة وطنية فننقذ لبنان على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وننتصر على عدوتنا اسرائيل، هكذا تحمى الاوطان وهكذا تكون المواقف وبالتالي علينا ان نصبر ليكون نور مقاوتنا ساطعا في الشرق الاوسط لان كل من يسير خلف اوهام غربية يتلطى خلف مواقف رمادية لا مكان لها للحق فيها".(الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجاح استثنائي لياسمينا زيتون في مسابقة جمال العالم.. صورة توثق ما حققته هناك!
Lebanon 24
نجاح استثنائي لياسمينا زيتون في مسابقة جمال العالم.. صورة توثق ما حققته هناك!
14:55 | 2024-03-02
02/03/2024 02:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... كارمن لبس تُهدّد بالإنتقام من نادين نسيب نجيم!
Lebanon 24
بالصورة... كارمن لبس تُهدّد بالإنتقام من نادين نسيب نجيم!
09:17 | 2024-03-02
02/03/2024 09:17:48
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. "تحويلات مالية لهؤلاء"
Lebanon 24
في لبنان.. "تحويلات مالية لهؤلاء"
12:39 | 2024-03-02
02/03/2024 12:39:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بثياب صيفيّة... مراسلة "الجديد" تستمتع بوقتها على الثلج (صور)
Lebanon 24
بثياب صيفيّة... مراسلة "الجديد" تستمتع بوقتها على الثلج (صور)
09:30 | 2024-03-02
02/03/2024 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تلاحقه في لبنان.. من هو "لواء الإمام الحسين"؟
Lebanon 24
إسرائيل تلاحقه في لبنان.. من هو "لواء الإمام الحسين"؟
15:00 | 2024-03-02
02/03/2024 03:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:29 | 2024-03-03
"حزب الله" يستهدف قوة عسكرية اسرائيلية مقابل الوزاني.. وهذا ما فعله العدوّ
08:27 | 2024-03-03
شيخ العقل: مصلحة الوطن تقتضي صون الدستور.. والمسيحي شريكنا في الجبل
08:04 | 2024-03-03
الحائط الذكي لم يردع صواريخ الحزب من الوصول.. "المطلة" التي خسرت أمنها مهجورة
07:47 | 2024-03-03
الجامعة اللبنانية تعود للإضراب العام بدءًا من هذا اليوم.. ودعوة للإعتصام
07:46 | 2024-03-03
قطع طريق خلدة باتجاه بيروت.. والسبب؟
07:38 | 2024-03-03
في الأوزاعي.. جثة مجهولة الهوية!
فيديو
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
03/03/2024 16:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تطوير نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للجهاز العصبي البشري.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2024-03-01
03/03/2024 16:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهام نجله زوجة أبيه باختطافه.. الفنان الشهير يُفاجئ الجمهور بأول إطلالة له (فيديو)
03:38 | 2024-02-29
03/03/2024 16:08:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24