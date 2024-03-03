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لبنان

مداهمات للجيش في بعلبك وعكار.. هذا ما تم العثور عليه(صور)

Lebanon 24
03-03-2024 | 07:22
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه ببيان صادر عنها أنّه "بتاريخ 2 / 3 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة - بعلبك، منزل المطلوب (ح.ر.ج.) دون العثور عليه، كما دهمت عددًا من المنازل بحثًا عنه حيث ضبطت داخل منزل اللبناني (ح.ن.) حوالى طنًا من حبوب الكبتاغون وكمية كبيرة من مادة الامفيتامين المستعملة لتصنيع الحبوب، بالإضافة إلى كمية من الأسلحة والذخائر".
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وأضاف البيان:" وبتاريخ 3 / 3 / 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتي النورا وحكر جنين – عكار، حيث أوقفت اللبنانيين (ع.ا.)، (ز،ا.)، (ع.ا.)، (ج.ج.) والسوري (م.ا.) لإقدامهم على الإتجار بالأسلحة والذخائر والقيام بأعمال التهريب".

وختم البيان:" سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
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