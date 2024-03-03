في الأوزاعي.. جثة مجهولة الهوية!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ العثور على جثة شخص مجهول الهوية في الاوزاعي.



وبحسب المعلومات، حضرت القوى الامنية والطبيب الشرعي الى المحلة للكشف على الجثة.

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