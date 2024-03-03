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لبنان

في الأوزاعي.. جثة مجهولة الهوية!

Lebanon 24
03-03-2024 | 07:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ العثور على جثة شخص مجهول الهوية في الاوزاعي.

وبحسب المعلومات، حضرت القوى الامنية والطبيب الشرعي الى المحلة للكشف على الجثة.
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جثة

الأوزاعي

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