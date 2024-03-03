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لبنان

قطع طريق خلدة باتجاه بيروت.. والسبب؟

Lebanon 24
03-03-2024 | 07:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ قطع طريق خلدة باتجاه بيروت.

وبحسب المعلومات، قطعت الطريق على خلفية قيام قوة من مخابرات الجيش بتوقيف مطلوب من عرب خلدة.
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