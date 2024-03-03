قطع طريق خلدة باتجاه بيروت.. والسبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ قطع طريق خلدة باتجاه بيروت.



وبحسب المعلومات، قطعت الطريق على خلفية قيام قوة من مخابرات الجيش بتوقيف مطلوب من عرب خلدة.

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